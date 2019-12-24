Рост цен в Украине снизился до шестилетнего уровня

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – это самый низкий показатель за последние годы.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Стоит заметить, что в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году — 13,7%, в 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — 43,3%.

Цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%, а за год в целом выросли на 4,1%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились.

Какие цены изменились:

мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия – цены снизились на 2,4–0,5%;

молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб – подорожали на 1,7–0,3%;

алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%;

одежда и обувь – подешевели на 3,4%;

тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 2,3%;

транспорт – снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%.

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