Рост цен в Украине снизился до шестилетнего уровня

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По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – это самый низкий показатель за последние годы.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Стоит заметить, что в 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году — 13,7%, в 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — 43,3%.
Цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%, а за год в целом выросли на 4,1%.
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились.
Какие цены изменились:
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