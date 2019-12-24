Декретный отпуск будут давать не только женщинам

Декретный отпуск в Украине смогут брать не только мамы новорожденных, но и папы, а также другие члены семьи. При этом время отпуска сможет распределяться по их усмотрению. Такой отпуск будет называться трансферным.

Соответствующий законопроект продолжают готовить в парламенте. Об этом рассказала народный депутат и член Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

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Нововведения позволят мамам, папам, бабушкам и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за ребенком и сменять друг друга.

Нардеп объяснила такую ​​реформу декретных отпусков потребностью женщины сохранить профессиональные навыки. Таким образом женщины не смогут выпадать из профессии на три года.

“Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и имела возможность побыть дома полгода, затем выйти поработать и снова уйти в декретный отпуск”, – заявила Третьякова.

Кроме того, такая новация позволит всем членам семьи побыть с малышом в первые месяцы и годы его жизни. Это позволит изменить установку, когда мама берет на себя всю заботу о ребенке, а папы, оставаясь не у дел, свыкаются с таким положением и очень мало участия принимают и в дальнейшем воспитании ребенка.