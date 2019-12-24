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В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета

В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета

После того как украинские министры стали жаловаться на зарплаты, секретариат правительства раскрыл информацию об окладе министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

С сентября по ноябрь 2019 года Дубилет получил свыше 90 тысяч гривен заработной платы.

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Так, начисленная зарплата Дубилету с 30 августа по 30 сентября составляла 48 тысяч гривен, 16 тысяч гривен должностного оклада, 16 тысяч гривен надбавки за интенсивность труда и 16 тысяч гривен премии. За вычетом налога на доходы физических лиц (8 640 гривен) и военного сбора (720 гривен), Дубилет за сентябрь получил на руки 38 640 гривен.

В октябре министру Кабмина снова начислили зарплату в размере 48 тысяч гривен. Сумма, уплаченная на руки, тоже не изменилась. А за ноябрь зарплата Дубилета составляла 16 тысяч гривен – это только должностной оклад. После вычета налога с доходов физических лиц (2 880 гривен) и военного сбора (240 гривен), Дубилет получил на руки 12 880 гривен.

В итоге, за три месяца работы министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет фактически получил 90 160 гривен заработной платы.

По материалам УНН
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