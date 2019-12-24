0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Территорию Украины впервые пересек транзитный поезд из Китая в Польшу

Территорию Украины впервые пересек транзитный поезд из Китая в Польшу

По территории Украины проехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз.

Об этом на своей странице в FACEBOOK написал глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов.

“Транзит возвращается. С символизмом в новом году. 39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Польшу! ️Впервые поезд ехал по широкой колее LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве», – написал он.

Кравцов отметил, что маршрут «Китай-ЕС» транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников логистической цепи, а этот поезд – хороший знак в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для «Укрзализныци».

Также Кравцов отметил, что с 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает.

«Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных препятствий с политическим окрасом. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ – максимально надежный партнер для транзита. Поэтому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты. По техническим моментам: контейнерный поезд выехал из китайского Сианя до Славкува, в пути – 12 дней. Сиань является бывшей столицей Китая, здесь начинался исторический Шелковый Путь. Население – 13 млн, и это один из наиболее развитых сухих портов и логистических центров Нового шелкового пути”, – отметил он.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.