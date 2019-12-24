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Большие золотовалютные резервы делают Украину более независимой от траншей МВФ — Минэкономики

Большие золотовалютные резервы делают Украину более независимой от траншей МВФ — Минэкономики

Накопленные рекордные за последние 7 лет золотовалютные резервы Украины делают украинскую экономику более устойчивой и независимой, в том числе от траншей Международного валютного фонда.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В то же время он отметил, что, несмотря на большой уровень резервов, Украине необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, в частности в политическом смысле.

«Высокий уровень резервов делает украинскую экономику более устойчивой и независимой, в том числе от траншей МВФ. В то же время репутация украинской экономики среди инвесторов остается неидеальной. Это означает, что на сегодня роль программы МВФ становится более политической, чем экономической — существование программ убеждает международных и внутренних инвесторов в ответственности экономических политик правительства», — сообщил Милованов.

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Для того чтобы окончательно завершить программы МВФ, Украине нужно поднять свой кредитный рейтинг, считает Милованов. По мнению министра, это позволит вернуть доверие инвесторов и привлекать внешнее финансирование на выгодных условиях «без сертификации МВФ».

По материалам hromadske.tv
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