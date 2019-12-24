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OPPO запатентовала смартфон с выдвижной камерой (фото)

OPPO запатентовала смартфон с выдвижной камерой (фото)

Проблема размещения селфи-камеры без уменьшения полезной площади дисплея стала одним из важных вызовов для производителей смартфонов. Компания OPPO готовит решение, позволяющее интегрировать фронтальный модуль, не используя вырезов и отверстий в экранах. В новом патенте производитель описывает оригинальную конструкцию смартфона с необычным расположением селфи-датчика.

Идея создания выдвижного модуля не нова — они используются производителями уже не первый год. Но в отличие от прежних разработок, предусматривающих вертикальные модули, в OPPO работают над вариантом, выдвигающимся вбок.

В патентном ведомстве КНР зарегистрирован дизайн смартфона, имеющий выдвижной модуль справа. Сопутствующие рендеры демонстрируют дизайн устройства. Пока нет достоверных данных о том, что компания намерена запустить модель в производство — патент защищает саму идею.

Ранее OPPO также продемонстрировала технологию размещения «невидимого» фронтального модуля камеры под дисплеем. Для этого компания использовала специальный материал, способный менять свою прозрачность при включении или отключении фронталки.

По материалам 4PDA
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