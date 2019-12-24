airBaltic устроила распродажу билетов на все направления

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Латвийская авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления.
Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.
Заказать билеты по акционной цене можно с 9 до 23 января. Скидка действует на путешествия в период с 23 января до 17 декабря 2020 года.
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airBaltic выполняет рейсы из нескольких украинских городов – Киева, Одессы и Львова.
Стоимость билета в одну сторону:
Стоит заметить, что цена билета зависит от периода путешествия.
Полный перечень рейсов и цен можно найти на сайте авиакомпании.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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