airBaltic устроила распродажу билетов на все направления

Латвийская авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.

Заказать билеты по акционной цене можно с 9 до 23 января. Скидка действует на путешествия в период с 23 января до 17 декабря 2020 года.

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airBaltic выполняет рейсы из нескольких украинских городов – Киева, Одессы и Львова.

Стоимость билета в одну сторону:

Киев – Рига – €49;

Киев – Вильнюс/Таллин – €59;

Львов – Стокгольм €69;

Одесса – Берлин – €75;

Одесса – Милан – €85;

Львов – Барселона €95.

Стоит заметить, что цена билета зависит от периода путешествия.

Полный перечень рейсов и цен можно найти на сайте авиакомпании.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.