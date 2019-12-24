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Где легче бизнесу: в Украине или Польше - мнение омбудсмена

Где легче бизнесу: в Украине или Польше - мнение омбудсмена

В Польше представители бизнеса идут решать проблемы в суды. А государство больше доверяет бизнесу.

Так разницу между Украиной и Польшей в интервью “РБК-Украина” описал украинский бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки. Ранее он был мэром Варшавы.

“Бизнес в Польше тоже может быть недоволен какими-то вещами и стремится улучшить условия для работы. Но в Польше есть больше доверия к судам. И если возникает какой-то спор, то бизнес идет в суд решать проблемы. В свою очередь, и государство доверяет больше бизнесу. Например, когда предприниматели подают таможенные декларации. Это идет в электронном документообороте, что позволяет обработать больше документов, – говорит Свенчицки.

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По его словам, также в Польше больше диалога между бизнесом и государством.

“Когда появляются новые законы или распоряжения, обычно эти документы готовятся в ходе обсуждения сторон. Потому что бизнес лучше знает, как законы будут работать на практике, не будет ли проблем от их внедрения. Поэтому часто власть прислушивается к мнению предпринимателей”, – отметил он.

В Украине, по его мнению, надо расширять диалог бизнеса с властью при разработке новых законов.

“Такой подход поможет улучшить доверие между сторонами и будет полезным для общества”.

По материалам Газета по-Украински
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