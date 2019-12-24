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Газовый договор помог снизить тарифы для населения, - Макогон

Газовый договор помог снизить тарифы для населения, - Макогон

После подписания договора по транзиту газа украинцы сэкономили около 15 млрд гривен за счет снижения тарифов.

Об этом заявил генеральный директор ТОВ “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.

Макогон отметил, что тариф снизился в два раза по сравнению с тем, который мог бы быть при нулевом транзите.

“Планировался на уровне 289 гривен – будет 124 гривны. Это даже меньше, чем в прошлом году. То есть фактически мы на 20% снизили тариф для украинских потребителей. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 миллиардов гривен, а население порядка 15 миллиардов гривен сэкономит за счет того, что тарифы снизились”, – заявил Макогон.

Напомним, 30 декабря Украина и Российская Федерация подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Кроме того, по словам исполнительного директора “Нафтогаза” Юрия Витренко, НАК и “Газпром” подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта “бери или плати”, который бы превышал 80 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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