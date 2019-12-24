0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 147 0

Нацбанк разработал программу борьбы с коррупцией на два года

Нацбанк разработал программу борьбы с коррупцией на два года

Национальный банк разработал проект Антикоррупционной программы на 2020-2021 годы.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

“Соблюдая принципы прозрачности и открытости, Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект Антикоррупционной программы Национального банка Украины на 2020-2021 годы”, – говорится в сообщении.

Что предусматривает программа:

  • комплекс мероприятий по предупреждению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке;
  • обеспечение соблюдения его работниками требований антикоррупционного законодательства;
  • создание дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией.

Также программа содержит отчет о результатах оценки коррупционных рисков в деятельности Национального банка. Документ разработан во исполнение требований статьи 19 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.