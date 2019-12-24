Нацбанк разработал программу борьбы с коррупцией на два года

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Национальный банк разработал проект Антикоррупционной программы на 2020-2021 годы.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
“Соблюдая принципы прозрачности и открытости, Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект Антикоррупционной программы Национального банка Украины на 2020-2021 годы”, – говорится в сообщении.
Что предусматривает программа:
Также программа содержит отчет о результатах оценки коррупционных рисков в деятельности Национального банка. Документ разработан во исполнение требований статьи 19 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
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