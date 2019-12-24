Нацбанк разработал программу борьбы с коррупцией на два года

Национальный банк разработал проект Антикоррупционной программы на 2020-2021 годы.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

“Соблюдая принципы прозрачности и открытости, Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект Антикоррупционной программы Национального банка Украины на 2020-2021 годы”, – говорится в сообщении.

Что предусматривает программа:

комплекс мероприятий по предупреждению, выявлению и противодействию коррупции в Национальном банке;

обеспечение соблюдения его работниками требований антикоррупционного законодательства;

создание дополнительных предохранителей совершению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией.

Также программа содержит отчет о результатах оценки коррупционных рисков в деятельности Национального банка. Документ разработан во исполнение требований статьи 19 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.