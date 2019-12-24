В Раде хотят повысить штрафы пешеходам

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2697, которым предлагается усилить ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

По мнению авторов проекта, в настоящее время уровень ответственности пешеходов за нарушение ПДД не соответствует уровню общественной опасности и характеру ущерба (в том числе и потенциального), который они причиняют другим участникам дорожного движения.

Что предлагают:

за неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения – установить штраф в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан – 255 грн (ранее за такие нарушения могли получить предупреждение или штраф в 3 необлагаемых минимума доходов);

за те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения – штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан – 510 грн (ранее – 8 необлагаемых минимумов доходов);

за нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки – штраф в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан – 680 грн или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

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Таким образом, повышение размера штрафов за нарушение пешеходами правил дорожного движения усилит индивидуальную ответственность лиц и улучшит безопасность на автодорогах государства.

“Кроме того, это возымеет сильное профилактическое воздействие, поскольку угроза уплаты сравнительно больших штрафов будет сдерживающим фактором для нарушения правил дорожного движения”, – отмечается в пояснительной записке.