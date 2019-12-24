В Раде хотят повысить штрафы пешеходам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2697, которым предлагается усилить ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
По мнению авторов проекта, в настоящее время уровень ответственности пешеходов за нарушение ПДД не соответствует уровню общественной опасности и характеру ущерба (в том числе и потенциального), который они причиняют другим участникам дорожного движения.
Что предлагают:
Читайте также: Сколько нужно хранить квитанцию о выплате штрафа – советы МВД
Таким образом, повышение размера штрафов за нарушение пешеходами правил дорожного движения усилит индивидуальную ответственность лиц и улучшит безопасность на автодорогах государства.
“Кроме того, это возымеет сильное профилактическое воздействие, поскольку угроза уплаты сравнительно больших штрафов будет сдерживающим фактором для нарушения правил дорожного движения”, – отмечается в пояснительной записке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 5971 22
В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозкиВчера, 14:43 - 1141 15
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 2644 6
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаВчера, 20:47 - 1161 4
Угроз падения гривны нет — НацбанкВчера, 21:00 - 1574 3
Госслужащим изменили условия оплаты трудаВчера, 16:36 - 9734
Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового автоВчера, 18:31 - 9007 2
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 5971 22
Окончательная редакция законопроекта о рынке земли: что изменилосьВчера, 17:08 - 2644 6
На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 годуВчера, 19:01 - 2471
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 573 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7150 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3108 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2985 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2336 1