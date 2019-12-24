Межбанк: давление на гривну усиливается

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Четверг продолжит тенденции вчерашнего дня на валютном рынке. Давление на гривну усиливается. Основных причин три:
1) Бизнес уже вошел в обычный ритм после новогодних праздников и валютный межбанк работает в полном объеме. А у экспортеров еще есть гривна от возмещений НДС, что позволяет им придерживать валюту и играть “на повышение” совместно со спекулянтами:
2) Отсутствие аукциона по размещению ОВГЗ на этой неделе из-за рождественских праздников привело к сокращению притока нерезидентской валюты под эти операции. На фоне продолжения Нацбанком выкупа доллара на торгах в резервы – это создает дефицит валюты и стимулирует рост котировок;
3) Покупка валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов в сочетании с потенциальным ростом спроса на валюту со стороны тех инвесторов, кто получил вчера гривну от погашения ранее выпущенных ОВГЗ (сумма погашения более 5,5 млрд гривен)- создает дополнительный реальный спрос на валюту в ближайшие дни.Это понимают как клиенты, так и спекулянты. Последние активно раскручивают курс уже с 3 января.
Если добавить к этому рост котировок на наличном рынке – получается дополнительный и достаточно жесткий прессинг гривны в последние дни.
Напряженность по евро и рублю из-за международных событий, связанных с нарастанием эскалации конфликта США-Иран – несколько спадет после вчерашнего обращения Трампа с оценкой ситуации по этому вопросу и более миролюбивой его риторики. Это несколько понизит вероятность валютных ралли по евровалюте и рублю, а также отразится на котировках нефти и золота.
Мы прогнозируем на четверг объем операций на торгах в сумме до $200-220 млн при совершении до 490-540 сделок и достаточно широкий коридор по доллару в пределах 23,95-24,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,97 / 24,00
евро – 26,66 / 26,29
российский рубль – 0,3882 / 0,3892
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