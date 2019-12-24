В Киеве подорвали банкомат Ощадбанка

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В ночь на 9 января в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 93-а прогремел взрыв. Эпицентр его находился в зоне 24/7 отделения Ощадбанка.
Об этом сообщает Информатор.
По информации, обошлось без пострадавших.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 02:45. Об этом сообщил мужчина, который позвонил на “102” и рассказал полицейским, что услышал взрыв. Когда он вышел из магазина, который находится по соседству, то увидел, как четыре человека убегают. Все они были одеты в черную одежду, а их лица были закрыты балаклавами.
Выяснилось, что эпицентр взрыва был внутри отделения Ощадбанка. Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.
Момент, как злоумышленники убегают с места происшествия, попал на камеры видеонаблюдения. На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.
Стоит отметить, что это не первый подрыв банкомата Ощадбанка. 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение Ощадбанка. Главной целью злоумышленников был банкомат. Но, уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.
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