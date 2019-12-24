0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 331 0

В Киеве подорвали банкомат Ощадбанка

В Киеве подорвали банкомат Ощадбанка

В ночь на 9 января в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 93-а прогремел взрыв. Эпицентр его находился в зоне 24/7 отделения Ощадбанка.

Об этом сообщает Информатор.

По информации, обошлось без пострадавших.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 02:45. Об этом сообщил мужчина, который позвонил на “102” и рассказал полицейским, что услышал взрыв. Когда он вышел из магазина, который находится по соседству, то увидел, как четыре человека убегают. Все они были одеты в черную одежду, а их лица были закрыты балаклавами.

Выяснилось, что эпицентр взрыва был внутри отделения Ощадбанка. Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.

Момент, как злоумышленники убегают с места происшествия, попал на камеры видеонаблюдения. На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что это не первый подрыв банкомата Ощадбанка. 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение Ощадбанка. Главной целью злоумышленников был банкомат. Но, уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.

По материалам Информатор Деньги
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.