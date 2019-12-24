Межбанк: ситуация на торгах снова не давала скучать

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе на 8 января — активность компаний на валютном рынке постепенно выросла после новогодней и рождественской спячки, а ситуация на торгах снова не давала скучать никому – ни клиентам, ни банкам, ни НБУ.

По факту доллар вырос с утренних 23,84/23,88 гривен до 23,97/24,00 к концу дня – т. е. до максимально возможного уровня продажи, прогнозируемого нами на этот день. Скажем откровенно – нас это не очень обрадовало.

Хотя гривна и достойно поборолась в течение сессии. Стартовав с 23,84/23,88 гривен (что изначально было выше закрытия 3 января 23,74/23,77) к 11 часам доллар просел до отметки 23,755/23,78. Предложение ситуативно превышало спрос и казалось, что дальнейшее падение котировок только усилится.

Но уже к 12:00 ситуация резко изменилась. Рост спроса на валюту (злые языки поговаривают, что не без помощи НБУ и его работы через Matching) на фоне сохраняющегося объема предложения – развернул рынок в сторону подорожания валюты.

Если в 12 часов котировки по доллару находились на уровне 23,80/23,82 гривны, то уже к обеду курс взлетел до 23,85/23,87 гривен. А после окончания активной фазы торгов – спекулянты начали откровенную игру “на повышение” на радость экспортерам и при молчаливом невмешательстве регулятора.

В 15:00 доллар подорожал до 23,93/23,96 гривен при явном желании спекулянтов догнать его к отметке в 24 гривны. И это им удалось за счет мелких сумм операций. К 16:00 курс еще удержался на отметке 23,93/23,96 гривен, а вот завершились торги уже уровнями 23,97/24,00.

Занервничал и наличный рынок, который сейчас очень болезненно реагирует на поведение межбанка. Если еще с утра обменники финкомпаний выставляли котировки по доллару в пределах 23,50-23,75/23,85-24,00 максимум, то во второй половине дня многие из них уже продавали доллар по 24,10 и выше.

Главные события 8 января на межбанке:

1) Стартовав с уровня 23,84/23,88 гривен за доллар, курс в самом начале сессии просел до 23,755/23,78 гривен, а затем очень быстро взлетел стараниями спекулянтов до уровней 23,97/24,00 к концу дня;

2) Нацбанк по информации участников рынка опять выкупил от $30 млн до $50 млн с межбанка, даже с учетом того, что значительного излишка валюты не наблюдалось. Этой скупкой доллара НБУ спровоцировал рост котировок, который в дальнейшем с радостью и подхватили спекулянты;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,7957 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 9 января составил 23,8345 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,92 / 23,95

евро – 26,59 / 26,63

российский рубль – 0,3874 / 0,3880

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1118 / 1,1119

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