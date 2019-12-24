Межбанк: ситуация на торгах снова не давала скучать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе на 8 января — активность компаний на валютном рынке постепенно выросла после новогодней и рождественской спячки, а ситуация на торгах снова не давала скучать никому – ни клиентам, ни банкам, ни НБУ.
По факту доллар вырос с утренних 23,84/23,88 гривен до 23,97/24,00 к концу дня – т. е. до максимально возможного уровня продажи, прогнозируемого нами на этот день. Скажем откровенно – нас это не очень обрадовало.
Хотя гривна и достойно поборолась в течение сессии. Стартовав с 23,84/23,88 гривен (что изначально было выше закрытия 3 января 23,74/23,77) к 11 часам доллар просел до отметки 23,755/23,78. Предложение ситуативно превышало спрос и казалось, что дальнейшее падение котировок только усилится.
Но уже к 12:00 ситуация резко изменилась. Рост спроса на валюту (злые языки поговаривают, что не без помощи НБУ и его работы через Matching) на фоне сохраняющегося объема предложения – развернул рынок в сторону подорожания валюты.
Если в 12 часов котировки по доллару находились на уровне 23,80/23,82 гривны, то уже к обеду курс взлетел до 23,85/23,87 гривен. А после окончания активной фазы торгов – спекулянты начали откровенную игру “на повышение” на радость экспортерам и при молчаливом невмешательстве регулятора.
В 15:00 доллар подорожал до 23,93/23,96 гривен при явном желании спекулянтов догнать его к отметке в 24 гривны. И это им удалось за счет мелких сумм операций. К 16:00 курс еще удержался на отметке 23,93/23,96 гривен, а вот завершились торги уже уровнями 23,97/24,00.
Занервничал и наличный рынок, который сейчас очень болезненно реагирует на поведение межбанка. Если еще с утра обменники финкомпаний выставляли котировки по доллару в пределах 23,50-23,75/23,85-24,00 максимум, то во второй половине дня многие из них уже продавали доллар по 24,10 и выше.
Главные события 8 января на межбанке:
1) Стартовав с уровня 23,84/23,88 гривен за доллар, курс в самом начале сессии просел до 23,755/23,78 гривен, а затем очень быстро взлетел стараниями спекулянтов до уровней 23,97/24,00 к концу дня;
2) Нацбанк по информации участников рынка опять выкупил от $30 млн до $50 млн с межбанка, даже с учетом того, что значительного излишка валюты не наблюдалось. Этой скупкой доллара НБУ спровоцировал рост котировок, который в дальнейшем с радостью и подхватили спекулянты;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,7957 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 9 января составил 23,8345 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,92 / 23,95
евро – 26,59 / 26,63
российский рубль – 0,3874 / 0,3880
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1118 / 1,1119
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР9 ч. назад - 6251 38
Минцифры предлагает ввести IT-налог4 ч. назад - 3222 15
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики17 ч. назад - 1797 10
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова8 ч. назад - 1311 8
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций7 ч. назад - 2447 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене9 ч. назад - 9762
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР9 ч. назад - 6251 38
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)9 ч. назад - 3494 1
Минцифры предлагает ввести IT-налог4 ч. назад - 3222 15
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций7 ч. назад - 2447 5
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)6 ч. назад - 274
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6887 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3039 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2916 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2281 1