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В НБУ прокомментировали влияние укрепления гривны на инфляцию

В НБУ прокомментировали влияние укрепления гривны на инфляцию

Ревальвация гривны была важным фактором замедления инфляции.

Об этом, цитируя директора департамента монетарной политики и экономического анализа Владимира Лепушинского, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

“Ревальвация гривны была важным фактором замедления инфляции. Учитывая то, что инфляционное давление в экономике уменьшается, следует ожидать, что будут снижаться процентные ставки. Национальный банк существенно снизил в 2019 году свою ключевую ставку, сейчас дело за банками. Мы ожидаем, что кредиты будут становиться доступнее. Также следует ожидать снижения долларизации экономики и роста доверия к гривне”, – сказал Владимир Лепушинский.

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Он также отметил, что ранее не было прецедента, когда гривна усиливалась на протяжении длительного времени, а сейчас он есть, и это очень важно для осознания, что гривне можно доверять.

“Если брать какое-то краткосрочное измерение, то будут те, кто проиграл от ревальвации гривны. Но это является стимулом, чтобы они хеджировали валютные риски. Экспортеры имеют возможность заключать с банками форвардные контракты и обезопасить свои валютные поступления от возможной ревальвации в будущем”, – добавил Владимир Лепушинский.

По материалам УНН
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