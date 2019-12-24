0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Угроз падения гривны нет — Нацбанк

Угроз падения гривны нет — Нацбанк

В Национальном банке Украины не видят угроз для девальвации гривны и ожидают, что национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.

«Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы, наоборот, видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем», — сообщила Рожкова.

Читайте также: Министр экономики объяснил, почему невозможно зафиксировать курс гривны

Она отметила, что укрепление гривны в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривны положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.