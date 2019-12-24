Угроз падения гривны нет — Нацбанк

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В Национальном банке Украины не видят угроз для девальвации гривны и ожидают, что национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году.
Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.
«Для национальной валюты нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы она девальвировала. Сегодняшний уровень отражает уровень экономики. И мы, наоборот, видим, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и в дальнейшем», — сообщила Рожкова.
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Она отметила, что укрепление гривны в 2019 году позволило государству сэкономить средства на выплате государственного долга и сократить его размер относительно ВВП Украины. Также укрепление гривны положительно влияет на товаропроизводителей, ведь уменьшает стоимость импортного сырья, энергоресурсов и удобрений.
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