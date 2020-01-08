Lenovo показала ноутбук с дополнительным дисплеем на крышке (фото)

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Компания Lenovo во время выставки CES 2020 представила последнюю версию ноутбука для работников – ThinkBook Plus.
Как отмечает производитель, для большей производительности и мультизадачности новинка получила дополнительный экран на верхней крышке.
Основной 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и матрицей IPS предназначен для выполнения ежедневных задач. А дополнительный 10,8-дюймовый E-Ink экран на крышке подойдёт для создания иллюстраций и диаграмм с помощью встроенного стилуса.
Благодаря дополнительному дисплею пользователи смогут получать и просматривать важные оповещения даже с закрытой крышкой ноутбука, не отвлекаясь на почту во время встречи. Конфигурация включает процессор Intel Core 10-го поколения и твердотельный накопитель. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев, поддерживается Windows Hello. Шторка камеры призвана обеспечить конфиденциальность, а модуль TPM 2.0 дополнительную безопасность.
В компании утверждают, что новый ThinkBook Plus отвечает требованиям современных работников и помогает решать рабочие дела в режиме мультизадачности, а «умные» функции позволяют достичь максимальной эффективности. Например, с помощью стилуса, который синхронизируется с Microsoft OneNote, можно делать быстрые заметки, а управлять VoIP-звонками в Skype помогут выделенные горячие клавиши. Поддерживаются функции голосового помощника Amazon Alexa, благодаря чему можно при помощи голосовых команд добавить новое задание в список дел на день, даже не открывая устройство.
Пока не уточняется, когда ноутбук Lenovo ThinkBook Plus поступит в продажу и какова будет его цена.
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