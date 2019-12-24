Какими будут выплаты детям-чернобыльцам в 2020 году

В 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

В госбюджете заложена такая сумма выплат на 2020 год:

С 1 января – 1719,9 грн;

С 1 июля – 1797,60 грн;

С 1 декабря – 1857,45 грн.

Справка Finance.ua:

В этом году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума в стране.

Правительство ввело профессиональную помощь для выхода из кризисной ситуации для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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