Какими будут выплаты детям-чернобыльцам в 2020 году

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В 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
В госбюджете заложена такая сумма выплат на 2020 год:
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