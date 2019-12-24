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Киберполиция раскрыла мошенничество на финансовых аукционах

Киберполиция раскрыла мошенничество на финансовых аукционах

Киберполиция раскрыла махинации на финансовых рынках. Мошенники призывали граждан вкладывать деньги в сомнительные финансовые операции. А за это они должны были получать вознаграждения.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Они призывали людей вкладывать деньги взамен на высокую прибыли или возврат вклада. Происходило это под видом торгов. А когда люди хотели вернуть свои деньги, им предлагали продолжить участие в торгах. Если же клиенты отказывались, то мошенники проводили несколько операций, из-за чего люди теряли все свои деньги.

В последствии эти деньги были выведены в оффшоры. Доход мошенников от такой деятельности составлял более $100 тысяч ежемесячно. На данный момент сотрудники киберполиции устанавливают личности всех потерпевших.

По материалам Finance.UA
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