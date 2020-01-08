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Как оплачивается работа в праздничные дни

Как оплачивается работа в праздничные дни

Оплата работы в праздничные и нерабочие дни согласно статье 107 Кодекса законов о труде Украины оплачивается работодателем в двойном размере.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Черновицкой области.

При этом оплата труда в праздничные дни рассчитывается:

  • сдельщикам – по двойным сдельным расценкам;
  • работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, – в размере двойной часовой или дневной ставки;
  • работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

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Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.

По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата: теперь она составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.
  • Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.

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По материалам Finance.UA
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