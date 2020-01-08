Как оплачивается работа в праздничные дни

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Оплата работы в праздничные и нерабочие дни согласно статье 107 Кодекса законов о труде Украины оплачивается работодателем в двойном размере.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Черновицкой области.
При этом оплата труда в праздничные дни рассчитывается:
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Оплата в указанном размере производится за часы, фактически отработанные в праздничный и нерабочий день.
По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
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