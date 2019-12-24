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Компания Intel создала собственный складной ноутбук (видео)

Компания Intel создала собственный складной ноутбук (видео)

Благодаря новой технологии сложных дисплеев, компания Intel создала интересный прототип, который предлагает “маленький ноутбук с большим экраном”.

Прототип называется Horseshoe Bend. OLED-дисплей имеет диагональ 4: 3 и 17,3 дюйма в развернутом виде, что означает, что он намного ближе к традиционному размеру ноутбука. Также есть подставка в стиле Surface, так что пользователь может использовать полный размер дисплея в сочетании с беспроводной клавиатурой. Наиболее распространенный режим работы, скорее всего, чем-то похож на ноутбук, где контент и пользовательский интерфейс находятся под пальцами пользователя, а также перед его лицом.

Horseshoe Bend построен на основе новой 10-нм архитектуры Intel Tiger Lake, которая будет выпущена на ноутбуках в конце этого года. Она позволяет использовать корпус толщиной 7 мм с TDP 9 Вт и без активного охлаждения. Устройство работает на обычной Windows 10, но Intel ожидает, что позже будет внедрена грядущая Windows 10X от Microsoft.

Компания Intel будет продвигать этот форм-фактор в дальнейшем. Она планирует сотрудничать с несколькими производителями, чтобы активизировать разработку этих устройств в не столь отдаленном будущем.

По материалам Комментарии
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