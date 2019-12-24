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В первые дни 2020 года НБУ выкупил валюты на $50 млн

В первые дни 2020 года НБУ выкупил валюты на $50 млн

За 2 и 3 января 2020 года Национальный банк Украины выкупил на межбанке валюты на сумму в $50 млн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Весь объем валюты был выкуплен по единому курсу с использованием инструмента matching.

Отмечается, что операции по продаже валюты Нацбанк не проводил.

Напомним, что в 2019 году объемы чистой покупки валюты Нацбанком были самыми высокими за последние 14 лет. По итогам прошлого года, объем чистой покупки валюты составил $7,9 млрд.

В целом в 2019 году НБУ купил на межбанке $8,46 млрд, продал — $529 млн. Чистая покупка валюты — $7,93 млрд. Самым успешным месяцем года был декабрь: чистая покупка составила $2,93 млрд.

По материалам НВ
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