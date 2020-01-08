Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет расти

Доллар падает из-за ошибочной, чрезмерно жесткой монетарную политику Национального банка.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказав экономист Борис Кушнирук.

“Последние несколько лет у нас кредитовались только два сектора – потребительские и торговые кредиты. Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Поэтому люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа. В этом году иностранцы в них вложили около 100 миллиардов гривен. Это повлекло дополнительный приток валюты на внутренний рынок”, – объясняет эксперт.

Но, по его словам, такие укрепления гривны не являются положительными для экономики.

“Ухудшилась деятельность экспортных предприятий. В национальной валюте в них упала выручка. Доходы в бюджет завязаны на налогах из этих предприятий, поэтому они уменьшились. Также уменьшились налоговые поступления от импорта. Импортная пошлина и НДС с импортных товаров и услуг тоже привязаны к курсу гривны к иностранным валютам”, – считает Борис Кушнирук.

Раньше лета ситуация с курсом доллара не изменится, рассказывает он.

“Но потом он неизбежно начнет расти. В этой ситуации Нацбанк должен активнее смягчать монетарную политику – снизить учетную ставку и уменьшить резервные требования. В Минфина есть своя задача. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций – от 5 и более лет”, – добавляет эксперт.