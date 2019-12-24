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В центр Варшавы будут впускать только авто с нулевыми выбросами

В центр Варшавы будут впускать только авто с нулевыми выбросами

Для улучшения экологической ситуации в Польше нужен комплексный подход, который будет включать увеличенные платы за парковку и повышение штрафов за некорректную парковку.

Об этом сообщил Рафал Трясковский, глава Варшавы, пишет издание Transport Publiczny.

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Кроме того, по мнению Трясковского, в город ежедневно заезжает много автомобилей. При этом преимуществ для пользователей общественного транспорта недостаточно.

«Я хотел бы начать дискуссию о зоне, доступной только для автомобилей с нулевыми выбросами. Это противоречивый дискурс, на это нужно время», – говорит Рафал Трясковский.

По мнению городского головы, такая зона может охватывать Старый город или Королевский тракт (историческую дорогу из Старого города в южные предместья Варшавы, где сейчас находится целый ряд исторических зданий).

Первым шагом могут стать автобусы с нулевыми выбросами, которые должны курсировать по Краковскому предместью (одной из самых престижных улиц Варшавы, популярному месту для прогулок).

Также в 2020 году в Варшаве планируют создать больше полос общественного транспорта. Мэр пообещал вскоре представить план превращения центра города, который должен сделать Варшаву более зеленой и менее «забетонированной».

По материалам Хмарочос
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