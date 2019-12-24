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В Минэкономразвития анонсировали реформу профсоюзов

В Минэкономразвития анонсировали реформу профсоюзов

Министр развития экономики Тимофей Милованов анонсировал проведение в Украине реформы профсоюзов.

Об этом Милованов написал в своем FACEBOOK.

По мнению министра, существующие профсоюзы выполняют на предприятиях номинальную функцию и не защищают права работников. В качестве примера Милованов привел ситуацию на заводах, которые принадлежат олигархам.

«Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих», — отметил министр.

По словам Милованова, ситуация с профсоюзами должна измениться.

«Настоящие, эффективные профсоюзы получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитирует на рабочих, должны быть остановлены», — добавил министр.

По материалам НВ
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