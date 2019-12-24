Сколько в 2020 году будут платить безработным, малообеспеченным и сиротам

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В этом году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума в стране.
Это коснется как пособия по безработице, так и помощи малообеспеченным, сиротам и детям-инвалидам, пишет сайт Сегодня.
В частности, с 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц), что на 380 грн больше, чем в 2019-м. В декабре этот показатель хотят довести до 9080 грн (на 672 грн больше).
Также увеличится и помощь малообеспеченным людям трудоспособного возраста – с 21% до 25% от прожиточного минимума (со второго полугодия). Кроме того, государство планирует сделать упор не на материальную поддержку, а на трудоустройство.
А вот одним из приоритетов украинского правительства будет помощь детям. Максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, сирот и детей без опеки – с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.
Кроме того, на 40%, или на 671 грн, увеличатся надбавки за уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Средний размер таких выплат составит около 3200 грн.
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