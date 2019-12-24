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«Киевпастранс» запустил онлайн-карту движения транспорта

«Киевпастранс» запустил онлайн-карту движения транспорта

«Киевпастранс» представил интерактивную карту, на которой в режиме онлайн отображается движение муниципального транспорта Киева.

Об этом свидетельствует информация на сайте коммунального предприятия.

Чем удобен сервис:

  • карта позволяет найти как транспорт (трамвай, троллейбус, метро, городская электричка, маршрутное такси) по его номеру, так и построить маршрут, указав начальную и конечные остановки;

Kyiv Smart Card – как это работает?

  • сервис позволяет выбрать маршрут и сообщит, сколько единиц транспорта сейчас в движении и на каком они расстоянии от нужной остановки;
  • карта показывает перемещение всего транспорта, который обслуживает “Киевпастранс”, в режиме онлайн.

Справка Finance.ua:

  • Запуск единого билета в маршрутных такси “Киевпастранса” запланирован также на 1 апреля 2020 года.
  • Кличко рассказал, что делать на случай сбоев в системе электронного билета.
По материалам Finance.UA
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