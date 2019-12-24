«Киевпастранс» запустил онлайн-карту движения транспорта

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«Киевпастранс» представил интерактивную карту, на которой в режиме онлайн отображается движение муниципального транспорта Киева.
Об этом свидетельствует информация на сайте коммунального предприятия.
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