Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США

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Германский автопроизводитель Daimler AG, который недавно заявил о планах отказаться от бензиновых двигателей, отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка.
Об этом говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет Сегодня.
Кампания начнется 14 февраля и затронет машины различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год.
Причиной отзыва является то, что соединение между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабнуть. В результате панель может самопроизвольно отсоединяться, что будет представлять угрозу не только для пассажиров, но и для едущих позади машин.
Mercedes-Benz USA в декабре продала 30,294 тыс. легковых автомобилей (на 5,4% меньше, чем за тот же месяц 2018 года) и 4,985 тыс. грузовых машин (на 21,1% больше). По итогам всего 2019 года общие продажи составили 357,729 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя годом ранее.
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