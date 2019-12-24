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Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж

Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж

2019 год стал для компании Rolls-Royce лучшим в ее 116-летней истории с продажами в 5,15 тысячи авто.

Об этом сообщает пресс-служба британской марки.

Rolls-Royce передает, что по сравнению с 2018 годом продажи элитных автомобилей компании выросли примерно на 20%, что привело к скачку стоимости акций бренда на 25%. Отмечается, что в первую очередь такой рост является заслугой внедорожников Rolls-Royce Сullinan.

Стоит отметить, что в автомире Cullinan не считается лучшей идеей бренда, но он был явно разумным решением с экономической точки зрения. На машины модели приходится 40% от общего объема продаж или около двух тысяч автомобилей.

Крупнейшим рынком для Rolls-Royce стала Северная Америка, на которую пришлось около трети продаж. За ней следуют Китай и Европа.

По материалам ТСН
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