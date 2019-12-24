Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
2019 год стал для компании Rolls-Royce лучшим в ее 116-летней истории с продажами в 5,15 тысячи авто.
Об этом сообщает пресс-служба британской марки.
Rolls-Royce передает, что по сравнению с 2018 годом продажи элитных автомобилей компании выросли примерно на 20%, что привело к скачку стоимости акций бренда на 25%. Отмечается, что в первую очередь такой рост является заслугой внедорожников Rolls-Royce Сullinan.
Стоит отметить, что в автомире Cullinan не считается лучшей идеей бренда, но он был явно разумным решением с экономической точки зрения. На машины модели приходится 40% от общего объема продаж или около двух тысяч автомобилей.
Крупнейшим рынком для Rolls-Royce стала Северная Америка, на которую пришлось около трети продаж. За ней следуют Китай и Европа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР14 ч. назад - 7608 49
Минцифры предлагает ввести IT-налог9 ч. назад - 4511 17
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики22 ч. назад - 2162 10
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова13 ч. назад - 1625 8
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций12 ч. назад - 3074 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене14 ч. назад - 13851
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР14 ч. назад - 7608 49
Госслужащим изменили условия оплаты труда6 ч. назад - 4805
Минцифры предлагает ввести IT-налог9 ч. назад - 4511 17
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)13 ч. назад - 4403 1
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)11 ч. назад - 367 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6957 11
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3058 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2938 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2304 1