В Катаре запретили операции с криптовалютами

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Финансовый регулятор Катара (QFC) запретил операции с криптовалютами на территории страны.
Об этом сообщает International Investment.
“Связанные с виртуальными активами услуги не могут осуществляться на территории финансового центра Катара”, — говорится в распоряжении QFC.
Запрет распространяется на “все ценное, что может служить заменителем валюты, торговаться или передаваться в цифровой форме и быть использовано для платежей или инвестирования”.
“Связанные с виртуальными активами услуги” включают:
Причины запрета неизвестны.
В то же время, как отмечает издание, цифровые формы ценных бумаг или других финансовых инструментов, которые регулируются Регулирующим органом, Центральным банком Катара или Управлением по финансовым рынкам Катара, по-прежнему разрешены.
Ранее криптовалютные фирмы закрывались повсеместно в Катаре из-за ужесточения правил борьбы с отмыванием денег.
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