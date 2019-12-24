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В Катаре запретили операции с криптовалютами

В Катаре запретили операции с криптовалютами

Финансовый регулятор Катара (QFC) запретил операции с криптовалютами на территории страны.

Об этом сообщает International Investment.

“Связанные с виртуальными активами услуги не могут осуществляться на территории финансового центра Катара”, — говорится в распоряжении QFC.

Запрет распространяется на “все ценное, что может служить заменителем валюты, торговаться или передаваться в цифровой форме и быть использовано для платежей или инвестирования”.

“Связанные с виртуальными активами услуги” включают:

  • торговлю криптоактивами в парах с фиатной валютой;
  • обмен виртуальных активов между собой;
  • передачу активов;
  • хранение и/или управление активами;
  • прочие услуги, связанные с виртуальными активами.

Причины запрета неизвестны.

В то же время, как отмечает издание, цифровые формы ценных бумаг или других финансовых инструментов, которые регулируются Регулирующим органом, Центральным банком Катара или Управлением по финансовым рынкам Катара, по-прежнему разрешены.

Ранее криптовалютные фирмы закрывались повсеместно в Катаре из-за ужесточения правил борьбы с отмыванием денег.

По материалам Дело
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