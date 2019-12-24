Проминвестбанк сдает лицензию и уходит с банковского рынка

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Проминвестбанк объявил о проведении собрания акционеров, на котором должно быть принято решение об отказе от банковской лицензии.
Наблюдательный совет ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк) созвал на 6 февраля 2020 года внеочередное общее собрание акционеров.
На этом собрании планируется принять решение о прекращении ведения ПАО «Проминвестбанк» банковской деятельности без прекращения юридического лица. Также должен быть утвержден соответствующий План прекращения банковской деятельности.
Основной акционер банка с 2009 года – российская Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (сейчас – «ВЭБ.РФ”), которой принадлежит 99,7726% акций Проминвестбанка. Попытки россиян продать банк оказались безуспешными.
В течение 2019 года Проминвестбанк сворачивал свою деятельность: возвращал депозиты, отказался обслуживать ФЛП, прекратил работу интернет-банкинга, закрыл карточные и текущие счета.
За три квартала он получил 1 млрд грн прибыли.
Суд арестовал его центральный офис.
Проминвестбанк по базовому сценарию стресс-тестирования нуждался в 4,605 млрд грн дополнительного капитала, по неблагоприятному – 6,32 млрд грн. До 1 сентября 2019 года он уменьшил оба показателя до 2,725 млрд грн и 3,961 млрд грн.
Проминвестбанк является крупнейшим нарушителем нормативов: максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2).
С начала кризиса только 7 банков прошли процедуру добровольной сдачи лицензии: в 2017 году – банк “Финансовый партнер”, Апекс-банк, Промышленно-финансовый банк, Кредит Оптима Банк, в 2018 году – БМ Банк и ДиВи Банк, в 2019 году – Вернум банк. Еще три банка в 2016 году добровольно самоликвидировались: Инвестиционно-трастовый банк, Финанс Банк, Финэксбанк.
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