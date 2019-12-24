Могут ли назначить субсидию, если есть долг за коммуналку: объяснение Минсоцполитики

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Министерство социальной политики Украины дало разъяснения, могут ли украинцы получать субсидии, если имеют долги за услуги ЖКХ.
В ведомстве отметили, что жилищная субсидия не назначается, если выполнены следующие условия:
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Это предусмотрено Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848.
Когда могут назначить субсидию, если есть долг:
Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается Комиссией.
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