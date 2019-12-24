Могут ли назначить субсидию, если есть долг за коммуналку: объяснение Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины дало разъяснения , могут ли украинцы получать субсидии, если имеют долги за услуги ЖКХ.

В ведомстве отметили, что жилищная субсидия не назначается, если выполнены следующие условия:

структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения получило от предприятий-предоставителей услуг информацию о наличии просроченной свыше месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом;

при этом срок исковой давности должен быть действительным, а общая сумма задолженности превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии.

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Это предусмотрено Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848.

Когда могут назначить субсидию, если есть долг:

жилищная субсидия с имеющейся задолженностью за коммуналку назначается с началом отопительного сезона, если получатели документально подтвердили уплату долга или заключение договора о его реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке;

субсидию при наличии долга могут назначить на основании решения районной, районной в г. Киеве государственной администрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета или комиссии, которая ими образуется (далее – Комиссия) с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.

Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается Комиссией.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики заявили, что получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг выгоднее, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.