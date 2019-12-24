Межбанк: рынок окончательно выйдет из новогодней спячки

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Среда 8 января – будет уже полноценным рабочим днем после череды рождественских выходных. Банки, клиенты и Нацбанк сегодня окончательно выйдут из новогодней спячки и валютный межбанк заработает в полную силу.
3 января (первый рабочий банковский день с клиентами в этом году) прошел при вялых оборотах и несмотря на очевидный расклад спроса и предложения в течении сессии в пользу гривны – по факту завершился даже ростом котировок доллара до 23,74/23,77. Можно говорить о том, что это было результатом действия спекулянтов, но тем не менее и на наличном рынке курсы продажи валюты перестали особо проседать. Хотя курс ее приема – финансисты снижали, пользуясь потребностью в гривне у граждан в новогодние дни.
Со среды объемы рынка вырастут. Как за счет того, что компаниям банки зачислят валютную выручку за те январские дни, когда Украина отдыхала, а Европа и США работали, так и за счет цейтнота по времени у части клиентов из-за фактически почти “мертвых” семи дней января на валютном рынке. Бизнесу надо наверстывать свои операции в оставшиеся дни этой декады, а также во второй и третьей декаде января, чтобы выполнить план по первому месяцу 2020 года.
В пользу гривны сыграет наличный рынок, где обменки затарились “дешевой” валютой за долгие выходные и теперь через валютную позицию банков начнут это продавать на межбанке. Это добавит предложения на рынке в среду и дает шанс гривне в очередной раз потеснить доллар на торгах.
Против гривны сыграет фактор покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов (обычно пик таких операций приходится на первую неделю каждого месяца, но из-за рождественских выходных он сместится на оставшиеся рабочие дни этой недели). В такой период спекулянты стараются вздернуть вверх котировки, пользуясь возникающим дополнительным спросом на валюту со стороны таких клиентов.
Кроме этого, на поведение компаний повлияет и наличие у экспортеров остатков гривны после завершения в конце прошлого года периода выплат Госказначейством основных сумм возмещений НДС. Эти деньги пойдут на хозяйственные нужды компаний и пока они не будут потрачены – экспортеры постараются сыграть на максимальное повышение котировок межбанка, придерживая валюту.
Определенная напряженность будет возникать и по евро с рублем. Но уже сугубо из-за международных событий, связанных с нарастанием эскалации конфликта США-Иран. Серьезное военное противостояние грозит перебоями с поставками нефти из ближневосточного региона и ее цена уже вплотную приблизилась к $70 за баррель. Это отражается на поведении пар евро/доллар и доллар/рубль и может спровоцировать валютные ралли по этим валютам и на украинском рынке.
Подорожало резко и золото, как “надежное убежище” при рисковых ситуациях для инвесторов. На момент написания статья тройская унция золота выросла до отметки $1585.
Нацбанк продолжит тактику прошлого года по выкупу доллара на торгах через Matching или аукцион. И его ценники по-прежнему будут основным сигналом для межбанка в части курсообразования.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в сумме до $180-200 млн при совершении до 470-500 сделок и достаточно широкий коридор по доллару в пределах 23,70-24,00 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,74 / 23,77
евро – 26,47 / 26,50
российский рубль – 0,3829 / 0,3836
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