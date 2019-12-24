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Министр экономики объяснил, почему невозможно зафиксировать курс гривны

Министр экономики объяснил, почему невозможно зафиксировать курс гривны

Министр экономики Тимофей Милованов пояснил, что фиксированный курс гривны привел бы к скорой девальвации, как это уже случалось ранее.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

Милованов процитировал пост гендиректора “ОТП-Лизинг” Андрея Павлушина о том, что в Украине есть две проблемы: курс растет и курс падает.

“Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их затраты в гривне остаются такими же. Бюджет страдает, потому что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выигрывают потому, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те кто проигрывают. Это нормально”, – пишет министр.

Милованов отмечает, что изменить эту ситуацию фиксацией курса невозможно.

“Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс, и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах. Курс – это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменений или в мире или в Украине, то должен изменяться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, чуть придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса”, – объясняет глава Минэкономики.

Также министр подчеркнул, что курс гривны в 2020 году будет трудно предсказать.

“Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто”, – резюмирует Милованов.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2019 года курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%, что сделало ее первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли.
  • Коридор для курса национальной валюты на 2020 год может составить 23,0-26,5 гривны за доллар США. Такие прогнозы дали финансисты экспертного совета Банка Альянс.
  • По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 грн.
  • Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с курсом валют является постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют относительно гривны.
По материалам Економічна Правда
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