Министр экономики объяснил, почему невозможно зафиксировать курс гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр экономики Тимофей Милованов пояснил, что фиксированный курс гривны привел бы к скорой девальвации, как это уже случалось ранее.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
Милованов процитировал пост гендиректора “ОТП-Лизинг” Андрея Павлушина о том, что в Украине есть две проблемы: курс растет и курс падает.
“Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их затраты в гривне остаются такими же. Бюджет страдает, потому что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выигрывают потому, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те кто проигрывают. Это нормально”, – пишет министр.
Милованов отмечает, что изменить эту ситуацию фиксацией курса невозможно.
“Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс, и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах. Курс – это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменений или в мире или в Украине, то должен изменяться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, чуть придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса”, – объясняет глава Минэкономики.
Также министр подчеркнул, что курс гривны в 2020 году будет трудно предсказать.
“Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто”, – резюмирует Милованов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР8 ч. назад - 5328 38
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики16 ч. назад - 1595 10
Минцифры предлагает ввести IT-налог3 ч. назад - 2457 9
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова7 ч. назад - 1155 8
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций5 ч. назад - 2140 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене8 ч. назад - 8064
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР8 ч. назад - 5328 38
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)7 ч. назад - 3085 1
Минцифры предлагает ввести IT-налог3 ч. назад - 2457 9
Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций5 ч. назад - 2140 5
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)5 ч. назад - 238
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6853 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3031 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2907 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2276 1