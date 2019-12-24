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Украина упала на две позиции в рейтинге паспортов

Украина упала на две позиции в рейтинге паспортов

По итогам 2019 года Украина сместилась на 43-е место в рейтинге паспортов мира, упав на две позиции. При этом количество стран, в которые без виз (или с визой по прибытии) могут посещать граждане Украины, не изменилось – 128.

Такие данные содержатся в обновленном Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

Как отмечается в обновленном индексе, в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

Лидерство в рейтинге третий год подряд удерживает Япония – ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея. Последняя делит третье место с Германией.

На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад были мировыми лидерами, пока занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).

По материалам Економічна Правда
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