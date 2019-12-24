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Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова

Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - Рожкова

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного возобновления ипотечного кредитования.

Об этом она сказала в интервью UATV.

“2020 год должен стать годом полноценного возобновления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики”, – отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

“Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и далее. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и в результате этого экономика начнет кредитовать”, – добавила она.

Первый заместитель председателя НБУ рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

“Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс возобновить свое производство и дальше развиваться”, – сказала Рожкова.

По материалам Економічна Правда
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