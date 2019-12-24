Украинцы четвертый год подряд продают валюты больше, чем покупают

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Граждане Украины четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили – в 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составляла 177 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке отметили, что объем наличного рынка вырос более чем на 40%.
Напомним, Национальный банк Украины в 2019 году купил на межбанковском валютном рынке 8,46 млрд долларов и продал 0,53 млрд долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Facebook следит за пользователями, даже если они отключают эту функциюВчера, 00:12 - 1584 4
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВР2 ч. назад - 698 3
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики10 ч. назад - 529 2
Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 год01.01.2020, 10:10 - 11943 2
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - РожковаОколо часа назад - 297 1
В мире появилась новая валюта (фото)Вчера, 10:09 - 33680 1
ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 годуВчера, 11:47 - 3438
Рост Bitcoin за 10 лет составил 9 миллионов процентов (инфографика)Вчера, 10:50 - 1033
Трамп назвал дату завершения торговой войны с КитаемВчера, 15:32 - 1023
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене2 ч. назад - 932
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6621 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2976 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2860 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2243 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6821 3