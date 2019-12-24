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Украинцы четвертый год подряд продают валюты больше, чем покупают

Украинцы четвертый год подряд продают валюты больше, чем покупают

Граждане Украины четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили – в 2019 году положительная разница между продажей (14,95 млрд долларов) и покупкой (14,77 млрд долларов) составляла 177 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отметили, что объем наличного рынка вырос более чем на 40%.

Напомним, Национальный банк Украины в 2019 году купил на межбанковском валютном рынке 8,46 млрд долларов и продал 0,53 млрд долларов, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на 7,93 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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