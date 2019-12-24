НБУ упростил порядок закрытия банковских счетов ФЛП

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Национальный банк Украины упростил для физических лиц-предпринимателей порядок закрытия банковских текущих счетов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Что изменится. Отныне в случае прекращения ФЛПом предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:
Кроме того, во исполнение требований Кодекса Украины о процедурах банкротства Нацбанк установил порядок:
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