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НБУ упростил порядок закрытия банковских счетов ФЛП

НБУ упростил порядок закрытия банковских счетов ФЛП

Национальный банк Украины упростил для физических лиц-предпринимателей порядок закрытия банковских текущих счетов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что изменится. Отныне в случае прекращения ФЛПом предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

  • если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;
  • если на таком счете есть средства, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд;

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  • банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя, следовательно, не потребуются услуги нотариуса. Уполномоченному работнику банка предоставляется право заверять доверенность ФЛП и физических лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

Кроме того, во исполнение требований Кодекса Украины о процедурах банкротства Нацбанк установил порядок:

  • открытия банками специального счета для осуществления управляющим санацией процедуры санации должника – юридического лица;

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  • открытия банками специального/отдельного счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника – физического лица (физического лица-предпринимателя).

Что это даст:

  • новый порядок обеспечит равные права и возможности для защиты законных интересов кредиторов в процессе банкротства;
  • урегулирует отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации;

Банкротство физлиц в Украине

  • очистит балансы банков и сохранит их клиентов среди активных участников потребительского кредитования и т.д.
По материалам Finance.UA
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