По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,363 млн и 32,031 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 18), максимальный курс продажи доллара 24,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,73-23,74 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 54 активные заявки по доллару на сумму 51,394 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,0000 – 7 777

23,8500 – 10 000

23,6700 – 19 000

23,6500 – 111 111

23,6500 – 30 000

23,6500 – 5 000

23,6500 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,7300 – 30 000

23,7300 – 99 000

23,7300 – 22 000

23,7400 – 23 000

23,7400 – 20 000

23,7400 – 100 000

23,7400 – 80 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,7564 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,6370 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.