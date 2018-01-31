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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,363 млн и 32,031 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 18), максимальный курс продажи доллара 24,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,73-23,74 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 54 активные заявки по доллару на сумму 51,394 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,0000 – 7 777
23,8500 – 10 000
23,6700 – 19 000
23,6500 – 111 111
23,6500 – 30 000
23,6500 – 5 000
23,6500 – 35 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,7300 – 30 000
23,7300 – 99 000
23,7300 – 22 000
23,7400 – 23 000
23,7400 – 20 000
23,7400 – 100 000
23,7400 – 80 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,7564 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,6370 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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