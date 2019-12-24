Межбанк: большинство факторов играют в пользу гривны

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Эта пятница – практически первый полноценный рабочий день у банков в наступившем 2020 году, включая валютный межбанк. Вчера финучреждения отработали без клиентов, завершили свои текущие вопросы прошлого года и теперь начинают новый финансовый год.
Клиенты не будут сегодня баловать рынок значительными объемами сделок (многие отдыхают сразу до 8 января), что, впрочем, не говорит о том, что по курсу ничего происходить не будет.
Более того – на таком малообъемном рынке с одной стороны у спекулянтов есть возможность “покачать” курс на мелких сделках. И не только в сторону роста, но и в сторону снижения котировок.
Учитывая то, что украинские банки вчера не проводили операций, а американские и европейские уже почти полноценно работали – сегодня клиентам будет зачислена валютная выручка практически за несколько дней (за 30 и 31 декабря прошлого года и 2 января этого). Многим компаниям-экспортерам нужна гривна перед новыми долгими выходными (практически до 8 января) и они будут продавать валюту.
Кроме этого, банки и финкомпании за первую череду новогодних праздников накупились через свои обменки наличной валюты и сегодня также частично ее будут продавать на межбанке через свою валютную позицию.
Это добавит предложения на торгах на фоне низкого спроса со стороны импортеров. “Зависать” с расчетами и товарами аж до 8 января им не интересно и поэтому особой активности по скупке валюты они сегодня проявлять не будут.
Единственным “универсальным покупателем” излишка предложения доллара на рынке будет НБУ. Именно его ценники и станут основным ориентиром для участников торгов по котировкам.
Последние действия Нацбанка конца прошлого года, когда он фактически “смел” с межбанка как валюту НАК “Нафтогаза”, так и часть другого клиентского предложения и спровоцировал этим взлет котировок – показывают, насколько действенным бывает регулятор.
Но сегодня большинство факторов играют в пользу гривны и лишь НБУ опять может спровоцировать новый искусственный ажиотаж, если перегнет палку с выкупом валюты на торгах через Matching или аукцион.
За счет фактора вялого и малообъемного первого полноценного дня на валютном рынке — «Минфин» прогнозирует на 3 января объем операций на межбанке в сумме до $180-210 млн при совершении до 420 сделок и коридор по доллару в пределах 23,50-23,80 гривен. Тем более, что наличный рынок уже практически развернулся и после активного взлета котировок последних дней 2019 года – теперь постепенно снижает свои ценники. Это также оказывает психологическую поддержку нацвалюте в первые дни нового года.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,74 / 23,79
евро – 26,49 / 26,54
российский рубль – 0,3821 / 0,3830
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