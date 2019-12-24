Правительство выполнило план по приватизации всего на 3%

От приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в FACEBOOK.

Благодаря работе ФГИУ в государственный бюджет поступило почти 2,7 млрд гривен, значительная часть из которых – в течение последних трех месяцев 2019 года.

1,5 млрд грн – от аренды;

536,5 млн грн – от приватизации;

609,65 млн грн – от дивидендов.

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При этом, на деятельность Фонда из бюджета выделили 481,525 млн грн. Это означает, что Фонд отдал в государственную казну в 5,59 раз больше, чем получил.

Однако план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн и при корректировке закона о госбюджете осенью 2019 года эта цифра не менялась.