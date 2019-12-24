0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Правительство выполнило план по приватизации всего на 3%

Правительство выполнило план по приватизации всего на 3%

От приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в FACEBOOK.

Благодаря работе ФГИУ в государственный бюджет поступило почти 2,7 млрд гривен, значительная часть из которых – в течение последних трех месяцев 2019 года.

  • 1,5 млрд грн – от аренды;
  • 536,5 млн грн – от приватизации;
  • 609,65 млн грн – от дивидендов.

Читайте также: Правительство отдало на приватизацию еще 37 госпредприятий

При этом, на деятельность Фонда из бюджета выделили 481,525 млн грн. Это означает, что Фонд отдал в государственную казну в 5,59 раз больше, чем получил.

Однако план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн и при корректировке закона о госбюджете осенью 2019 года эта цифра не менялась.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.