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В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики

В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетики

В Германии закрыли одну из семи атомных электростанций из-за плана отхода от атомной энергетики до 2022 года.

Коммунальная компания EnBW сообщила, что второй реактор электростанции в Филипсбурге закрыли в 7:00 во вторник, 1 января.

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Германия планирует заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия. Для этого правительство согласилось остановить угольные электростанции не позднее 2038 года.

В течение первых шести месяцев 2019 года Германия использовала 47% ветровой и солнечной электроэнергии. По данным Института Фраунгофера, ядерная энергия составляла около 13%.

Первый реактор электростанции закрыли в 2011 году. Тогда правительство Германии решило отказаться от ядерной энергетики после аварии на АЭС в Фукусиме.

По материалам The Village
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