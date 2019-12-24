Налоговая запустила тестирование программного РРО

Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное тестирование программного регистратора расчетных операций (РРО) “пРРОсто”.

Об этом ГНС сообщила на официальной странице в FACEBOOK.

“После тестирования и возможной доработки по предложениям и замечаниям будет обеспечено дальнейшее использование программного решения для программных РРО для ведения хозяйственной деятельности”, – отмечают в ГНС.

Программное РРО от налоговой выполняет функции:

формирование чеков установленного формата;

их подпись;

отправку и выдачу чеков;

открытие и закрытие смены;

просмотр данных и прочее.

Как это будет работать: система взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс.

Протестировать программное решение можно на смартфонах и планшетах под операционными системами Android и iOS.

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Для его использования не нужны сертификация, технические экспертизы, включение в Государственный реестр моделей.

Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке: prrosto.kmu.gov.ua

Приглашение участников к тестированию будет рассылаться с 9 января 2019 года.

Справка Finance.ua:

Покупатели товаров, которые будут делать покупки через программный РРО , в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.