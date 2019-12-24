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Налоговая запустила тестирование программного РРО

Налоговая запустила тестирование программного РРО

Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное тестирование программного регистратора расчетных операций (РРО) “пРРОсто”.

Об этом ГНС сообщила на официальной странице в FACEBOOK.

“После тестирования и возможной доработки по предложениям и замечаниям будет обеспечено дальнейшее использование программного решения для программных РРО для ведения хозяйственной деятельности”, – отмечают в ГНС.

Программное РРО от налоговой выполняет функции:

  • формирование чеков установленного формата;
  • их подпись;
  • отправку и выдачу чеков;

Карты для тех, кто много тратит

  • открытие и закрытие смены;
  • просмотр данных и прочее.

Как это будет работать: система взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс.

Протестировать программное решение можно на смартфонах и планшетах под операционными системами Android и iOS.

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Для его использования не нужны сертификация, технические экспертизы, включение в Государственный реестр моделей.

Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке: prrosto.kmu.gov.ua

Приглашение участников к тестированию будет рассылаться с 9 января 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • Покупатели товаров, которые будут делать покупки через программный РРО, в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.
  • Если связь между программным РРО и фискальным сервером отсутствует, то расчетные операции проводят оффлайн.
По материалам Finance.UA
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