Налоговая запустила тестирование программного РРО

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная налоговая служба Украины запустила бесплатное тестирование программного регистратора расчетных операций (РРО) “пРРОсто”.
Об этом ГНС сообщила на официальной странице в FACEBOOK.
“После тестирования и возможной доработки по предложениям и замечаниям будет обеспечено дальнейшее использование программного решения для программных РРО для ведения хозяйственной деятельности”, – отмечают в ГНС.
Программное РРО от налоговой выполняет функции:
Как это будет работать: система взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс.
Протестировать программное решение можно на смартфонах и планшетах под операционными системами Android и iOS.
Читайте также: Правительство планирует отменить часть штрафов для пользователей РРО
Для его использования не нужны сертификация, технические экспертизы, включение в Государственный реестр моделей.
Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке: prrosto.kmu.gov.ua
Приглашение участников к тестированию будет рассылаться с 9 января 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацбанк сравнил украинские зарплаты с европейскимиВчера, 14:15 - 13255 9
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показатели7 ч. назад - 7730 8
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дорожеПозавчера, 16:28 - 2974 6
Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографииВчера, 10:13 - 3950 6
Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих мест15 ч. назад - 537 4
Киевлянам устанавливают счетчики, которые сами передают показатели7 ч. назад - 7730 8
С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВ4 ч. назад - 2007
Сколько ФЛП было зарегистрировано в 2019 годуВчера, 18:07 - 1944
Межбанк: большинство факторов играют в пользу гривны4 ч. назад - 1605
Украинская гривна в 2019 году укрепилась больше всех валют мираВчера, 16:26 - 1580 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4770 8
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2554 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2424 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2017 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5943 3