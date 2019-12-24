Трамп назвал дату завершения торговой войны с Китаем

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15 января Соединенные Штаты и Китай подпишут первую часть крупного торгового соглашения, которое положит конец тарифным войнам.
Об этом на своей Twitter-странице сообщил президент США Дональд Трамп.
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“Я подпишу нашу очень крупное и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая”, – написал он.
Трамп добавил, что планирует в скором времени посетить Пекин, где начнутся переговоры по “второй фазе”.
Напомним, торговая война США и Китая началась еще в 2018 году. Впрочем, в конце 2019 года стали появляться первые признаки улучшения ситуации. Так, стороны отказались от вступления в силу 15 декабря очередного увеличения пошлин и заявили, что работа над новым торговым соглашением находится на финальной стадии.
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