Минэкономразвития обещает повысить зарплаты на 10%

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В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства обещают рост заработной платы на 10% по результатам 2020 года.
Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в FACEBOOK.
Милованов считает, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими – около 10%.
По его словам, за 11 месяцев 2019 года реальная зарплата выросла на 9,6%.
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“Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года”, – отметил министр.
Что это даст. Министр добавил, что рост будет наиболее ощутим для людей с необходимыми квалификациями в отраслях, в которые приходят самые большие инвестиции. Именно в них будут появляться новые вакансии и будут высокие зарплаты.
“Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию трудящихся за границу. А в определенных отраслях и регионах, где есть наибольший спрос на работников, люди будут возвращаться”, – надеется Милованов.
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