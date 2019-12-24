Минэкономразвития обещает повысить зарплаты на 10%

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства обещают рост заработной платы на 10% по результатам 2020 года.

Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в FACEBOOK.

Милованов считает, что в 2020 году темпы роста реальной (с учетом инфляции) заработной платы будут высокими – около 10%.

По его словам, за 11 месяцев 2019 года реальная зарплата выросла на 9,6%.

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“Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года”, – отметил министр.

Что это даст. Министр добавил, что рост будет наиболее ощутим для людей с необходимыми квалификациями в отраслях, в которые приходят самые большие инвестиции. Именно в них будут появляться новые вакансии и будут высокие зарплаты.

“Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию трудящихся за границу. А в определенных отраслях и регионах, где есть наибольший спрос на работников, люди будут возвращаться”, – надеется Милованов.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года в Украине был повышен уровень минимальной зарплаты – до 4723 грн.

Тимофей Милованов заявил, что за год зарплаты растут в среднем на две тысячи гривен.

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