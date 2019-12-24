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Правительство отдало на приватизацию еще 37 госпредприятий

Правительство отдало на приватизацию еще 37 госпредприятий

Кабинет Министров 27 декабря передал 37 объектов государственной собственности в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

Facebook-страница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Дословно Милованов: “Правительство приняло постановление, согласно которому 37 объектов государственной собственности перешли в управление ФГИУ для дальнейшей приватизации.

Неполный перечень этих предприятий:

  • Саратский винодельческий завод;
  • Водочный цех Бучацкого мальтозного завода;
  • Мариупольский ликеро-водочный завод;
  • Артемовский завод шампанских вин;
  • Киевский завод шампанских вин;
  • Львовский государственный ликеро-водочный завод;
  • Одесский коньячный завод.
  • Также передали на приватизацию Львовский ипподром.

Министр объяснил, что 27 декабря передали, в частности, спиртовые заводы на выполнение нового закона о демонополизации и приватизации в спиртовой отрасли.

Он сообщил, что за 2019 год полтысячи предприятий официально передали в фонд, что позволяет начать процесс их приватизации. Состояние и перспективы еще нескольких десятков объектов пока оценивают специалисты.

По материалам Економічна Правда
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