Правительство отдало на приватизацию еще 37 госпредприятий

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Кабинет Министров 27 декабря передал 37 объектов государственной собственности в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.
Facebook-страница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.
Дословно Милованов: “Правительство приняло постановление, согласно которому 37 объектов государственной собственности перешли в управление ФГИУ для дальнейшей приватизации.
Неполный перечень этих предприятий:
Министр объяснил, что 27 декабря передали, в частности, спиртовые заводы на выполнение нового закона о демонополизации и приватизации в спиртовой отрасли.
Он сообщил, что за 2019 год полтысячи предприятий официально передали в фонд, что позволяет начать процесс их приватизации. Состояние и перспективы еще нескольких десятков объектов пока оценивают специалисты.
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