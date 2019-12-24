Правительство отдало на приватизацию еще 37 госпредприятий

Кабинет Министров 27 декабря передал 37 объектов государственной собственности в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

Facebook-страница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Дословно Милованов: “Правительство приняло постановление, согласно которому 37 объектов государственной собственности перешли в управление ФГИУ для дальнейшей приватизации.

Неполный перечень этих предприятий:

Саратский винодельческий завод;

Водочный цех Бучацкого мальтозного завода;

Мариупольский ликеро-водочный завод;

Артемовский завод шампанских вин;

Киевский завод шампанских вин;

Львовский государственный ликеро-водочный завод;

Одесский коньячный завод.

Также передали на приватизацию Львовский ипподром.

Министр объяснил, что 27 декабря передали, в частности, спиртовые заводы на выполнение нового закона о демонополизации и приватизации в спиртовой отрасли.

Он сообщил, что за 2019 год полтысячи предприятий официально передали в фонд, что позволяет начать процесс их приватизации. Состояние и перспективы еще нескольких десятков объектов пока оценивают специалисты.