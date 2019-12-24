Зеленский подписал закон о перезапуске НКРЭКУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Национальной комиссии, которая осуществляет государственную политику в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Сообщается, что соответствующий закон был возвращен с подписью президента 27 декабря. Текст закона пока не опубликован в официальных изданиях.

Закон закрепляет за НКРЭКУ специальный статус постоянно действующего органа исполнительной власти, который создается Кабмином. Также документ с учетом запуска нового оптового рынка электроэнергии возлагает на комиссию полномочия по регулированию организации купли-продажи на рынке “на сутки вперед” и внутрисуточном рынке.

Назначать членов и руководителей комиссии будет правительство, а не президент. В комиссию войдут три человека от парламента и два от министерств, которые отвечают за энергетику, региональное развитие и ЖКХ.