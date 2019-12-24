Назвали овощ, на котором супермаркеты Украины заработали больше всего

Самая высокая наценка в ноябре в супермаркетах Украины в плодоовощной категории товаров была на морковь – в среднем 72%.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга наценок плодоовощной продукции в супермаркетах страны, проведенного экспертами Еast-fruit.

“Самым прибыльным товаром для супермаркетов Украины в плодоовощном отделе в это время оказалась морковь. Средняя наценка на морковь достигала 72% и была несколько выше в Киеве, чем в Днепре. Кстати, именно по моркови у овощеводов было больше всего жалоб, потому что цены на нее в этом году в среднем снизились на 60% по сравнению с прошлым годом”, – рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

По результатам мониторинга на втором месте по уровню доходности оказался столовый виноград, на котором также супермаркеты зарабатывали около 72% относительно средней оптовой (закупочной) цены.

Тепличные томаты заняли третье место – на них супермаркеты заработали в среднем 58% относительно закупочной цены.

Наценка на огурцах была значительно ниже – всего около 28%.