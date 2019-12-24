Минфин анонсировал размещение семилетних ОВГЗ в первом квартале 2020 года

Министерство финансов Украины анонсировало размещение в первом квартале 2020 года семилетних ОВГЗ, сообщается на сайте ведомства.

Аукционы по продаже облигаций запланированы на 28 января, 25 февраля и 31 марта 2020 года.

Таким образом, всего в первом квартале следующего года пройдут три аукциона по продаже семилетних ОВГЗ. Валютные ОВГЗ в графике на первый квартал 2020 года отсутствуют.

Всего на первый квартал нового года запланировано три аукциона по продаже семилетних облигаций внутреннего займа.

Напомним, что в 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пиковая нагрузка придется на первый и третий кварталы.