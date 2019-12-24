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Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%

Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%

В 2020 году денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на встрече с пограничниками, сообщают в пресс-службе ГНСУ.

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“Уже с января 2020 года уровень денежного обеспечения пограничников увеличится в среднем на 15%”, – цитирует пресс-служба Дейнеко.

Также он отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 миллионов гривен. Глава Госпогранслужбы отметил, что пограничники, которые получили эту компенсацию, в очереди пребывали с 1987 года.

По материалам УНН
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